Il 2025 della Confelici Carni Cagliari scatta dall'Abruzzo. Domenica 5 gennaio (palla a due alle 21.15) i granata saranno di scena in casa del Vasto Basket nel 6° turno di ritorno della Serie B Interregionale di basket.

L'obiettivo, in casa esperina, è cancellare un finale amaro di 2024, che ha visto Villani e soci perdere le ultime 3 gare contro L'Aquila, Viterbo e Carver Roma, e, con esse, anche il primato solitario in classifica.

La sosta è stata fondamentale per recuperare energie e rimettere in sesto gli acciaccati: «Ne avevamo bisogno», ammette il playmaker Luigi Cabriolu, «abbiamo chiuso il 2024 giocando ogni tre giorni, dunque un po' di riposo ci serviva. Ora ci sentiamo carichi al punto giusto per ripartire». La mini serie negativa ha creato degli intoppi, specialmente nel computo degli scontri diretti in vista della Poule Gold, ma a Monte Mixi nessuno fa drammi: «Le ultime due pesano in maniera particolare, soprattutto per la classifica», spiega, «ma la regular season è ancora lunga e ci offrirà altri scontri diretti. Uno di questi è in programma proprio domenica contro Vasto, squadra che sta vivendo un buon periodo di forma. Abbiamo analizzato in maniera approfondita i perché di questo calo di risultati, ma ora vogliamo andare avanti».

Vasto occupa la zona centrale della classifica con 16 punti, 6 in meno rispetto all'Esperia, che all'andata vinse per 74-65 trascinata dalle triple mandate a segno a ripetizione da Marco Giordano: «Affrontiamo una buonissima squadra, che recentemente ha anche cambiato allenatore», sottolinea ancora Cabriolu, «davanti ai loro tifosi hanno mandato al tappeto alcune delle migliori squadre del campionato. Sarà una battaglia, ma ci faremo trovare preparati».

