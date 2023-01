L’intenso weekend della serie C Gold di basket si è chiuso con la sconfitta dell’Esperia sul parquet dei romani del San Paolo Ostiense, che hanno battuto i cagliaritani 72-67. L’appuntamento col primo successo esterno dei granata, dunque, è ancora rimandato, nonostante l’impegnativo tentativo di rimonta messo in atto dagli esperini nel secondo tempo dopo aver chiuso i primi due quarti rispettivamente sotto 32-9 e 47-26. Nella terza frazione, l’Esperia ha registrato la difesa e aggiustato la mira, riuscendo così a riavvicinarsi fino al 54-45 al 30’. Negli ultimi dieci minuti, i ragazzi di coach Federico Manca hanno agguantato il pareggio sul 62-62 a 2’ dalla sirena, ma i padroni di casa hanno avuto il cinismo per trovare l’allungo decisivo.

Il commento. «Una partita dai due volti. Nei primi due quarti, pessimi, ci siamo fatti condizionare da alcuni fischi, non siamo stati lucidi in varie situazioni di gioco e da lì si è scavato un solco enorme», ha sottolineato il tecnico esperino Manca. «Nel secondo quarto abbiamo ritrovato la serenità e, grazie alle nostre caratteristiche, abbiamo riaperto la gara, arrivando addirittura al pareggio, ma abbiamo poi pagato alcuni episodi nei minuti finali, come il canestro da tre punti rocambolesco e quota,che palla persa in maniera sciocca. Rimane il solito problema: in trasferta non riusciamo ad alzare l’asticella e a rimanere concentrati per tutta la gara. Se vogliamo recitare un ruolo da protagonisti dobbiamo ancora maturare».

C Silver. Nel massimo campionato regionale sardo, i sassaresi del Sant’Orsola hanno centrato il colpaccio nello scontro diretto con la Ferrini Delogu Legnami, battuta 85-89 sul campo della Palestra Sant’Elena di Quartu. Gli arancioneri turritani hanno così confermato il primato in classifica e staccato i biancoverdi con cui erano appaiati a quota 18 punti. I centri dei quartesi Graviano (16), Putignano (25), Pedrazzini (14) e Salone (18) non sono bastati a compensare quelli dei tiratori turritani Cordedda (32), Pilo (23), Vasselli (11) e Pani (11).

A Ploaghe, intanto, la Sef Torres ha sconfitto per 87-84 l’Antonianum grazie agli incontenibili Biolchini (20), Spano (23) e Pisano (22).nel Team di coach Zurru, sugli scudi Jordan (34), Musiu (20) e Passa (14).

Il Cus Sassari si è aggiudicato per 77-66 il match col Buk Uri e, nel posticipo, la Manitech Elmas si è imposta 87-90 sul campo dell’Olimpia Cagliari.

San Paolo-Esperia 72-67

(32-9; 47-26; 54-45)

San Paolo Ostiense: Pedemonte 2, Miscione 16, Ballin 19, Loi 5, Salvaggi, Mostacci 3, Silveri ne, Conte 13, Amanti 7, Bianchini 2, Galli 5, Paolini ne. Allenatore Colella.

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 22, Floridia 7, Chessa, Villani, Piccaiu 7, Locci 8, Perez 7, Fois, Garello 14, Sanna 2. Allenatore Federico Manca.

