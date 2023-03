Forte delle sette vittorie consecutive messe a referto tra la fine della fase a gironi e l’inizio di quella a orologio della C Gold di basket, l’Esperia Cagliari si appresta a giocare il match più atteso e difficile, quello contro la blasonata capolista Virtus Roma 1960. L’incontro, in programma alle 17 di domenica, si giocherà alla Palestra Petriana, via Santa Maria Mediatrice, Roma.

I cagliaritani, noni con un bottino di 26 punti in 21 partite, affronteranno una prima classe che è reduce dalle uniche due sconfitte stagionali. I romani, dopo aver inanellato 19 vittorie di fila, nelle ultime due settimane si sono arresi prima 64-69 al Frascati e poi 79-76 al Viterbo.

C Silver. Quattro, come di consueto, gli incontri in programma nella 2ª giornata di ritorno della fase a orologio della massima serie regionale. Alle 19 di domani, al Palazzetto di Elmas, la Manitech affronterà il Cus Sassari nell’unico match in programma di sabato. Domenica, infatti, si disputeranno tre incontri, tutti con “palla a due” alle 18.

Due si giocheranno a Quartu, entrambi contro ospiti sassaresi: la Palestra Sant’Elena sarà teatro dell’attesissimo scontro al vertice tra la Ferrini Delogu Legnami e la Sef Torres, mentre il parquet dell’Antonianum ospiterà il match tra i biancoblù e il Sant’Orsola Tavoni. A Calasetta, intanto, Il Veliero si misurerà con il Buk Uri.

© Riproduzione riservata