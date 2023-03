L’Esperia Cagliari continua a far valere il fattore campo e apre la fase a orologio della C Gold di basket mettendo a referto un buon 80-65 sullo Smit Roma Centro.

I granata, ora a quota 22 punti, siglano la quinta vittoria consecutiva e conservano una posizione nella metà alta della classifica.

Il coach. “Era importante vincere la prima partita della seconda fase di questo nuovo campionato. Dopo una settimana di riposo, ne abbiamo passato una difficile in cui abbiamo dovuto fare i conti con infortuni e influenza e non ci siamo potuti allenare al meglio. Sapevamo sarebbe stata una gara dura, contro una squadra che qui ha fatto 40’ minuti di zona, ma la risposta dei ragazzi è stata positiva”, ha commentato coach Federico Manca. “Forse non è stata la partita più spettacolare ma di certo è stata una vittoria fondamentale, in cui abbiamo fatto anche uno step in più sul piano della maturità e della consapevolezza. La prossima sarà a Formia, contro il fanalino di coda dell’altro girone che ancora non conosciamo, ma la studieremo in settimana. Sfatato il tabù trasferta, cercheremo di non fermarci e di la sesta vittoria consecutiva”.

Il match. Nel primo quarto l’Esperia ha tentato subito la fuga (7-0), ma la Roma ha saputo ricucire fino al -2. Il copione si è ripetuto di nuovo, però i padroni di casa sono riusciti ad arrivare al 10’ sul 24-19. Il gap è cresciuto fino al +10 all’inizio della seconda frazione (29-19), ma la reazione della Smit non si è fatta attendere, tanto che i romani sono arrivati all’intervallo lungo sotto di 3 (37-34) e a inizio terzo quarto hanno toccato il +1 (37-38). Gli esperini hanno risposto con Locci, Garello, Sanna e Perez e confezionato il +12 (62-50 al 30’) che gli ha permesso di gestire senza patemi l’ultima frazione.

Esperia Cagliari-Smit Roma 80-65

(24-19; 37-34; 62-50)

Esperia Olimpia Cagliari: Cabriolu 6, Perez Da Rold 13, Floridia 4, Chessa, Villani 13, Garello 15, Picciau 5, Locci 20, Fois ne, Sanna 4. Allenatore Federico Manca.

Smit Roma Centro: Antolini ne, Zollo 15, Filippo, Spinosa 1, Sanchez 6, Telesca 19, Corvo 10, Tripi 2, Fabrizi 12, Paternesi. Allenatore Valerio Libutti.

