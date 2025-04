Un’altra vittoria per la Confelici Carni Cagliari, che a Monte Mixi piega in volata Porto Recanati e conquista il terzo successo consecutivo nella Poule Gold della Serie B Interregionale. Finisce 80-79, al termine di una sfida sofferta ma appassionante, risolta da una tripla di Giordano a 5 secondi dalla sirena.

I cagliaritani dimostrano grande carattere nel recuperare una gara che li ha visti sotto nel punteggio per quasi tutta la sua durata. Un successo che pesa non solo per il morale, ma anche per la classifica, consolidando la posizione in zona playoff.

La gara. Avvio complicato per l’Esperia, travolta nei primi minuti dal parziale di 9-0 degli ospiti. A rimettere in carreggiata i rossoblù ci pensano Potì e Giordano, che rispondono colpo su colpo. Ma è Caverni a fare la differenza nel primo quarto, con una raffica di punti che costringe coach Manca al timeout.

La pausa porta i suoi frutti: i padroni di casa alzano l’intensità e con un parziale costruito sull’energia di Locci e Picciau, rimettono la testa avanti. I marchigiani, però, non mollano: il solido apporto di Gamazo permette all’Attila Junior di rimettere il naso avanti già prima dell’intervallo (44-41).

Nella ripresa, gli ospiti spingono sull’acceleratore e arrivano fino al +11, ma l’Esperia si aggrappa a un brillante Potì, che tiene i suoi in scia con giocate da leader.

Il finale è da batticuore. Porto Recanati prova a scappare ancora (+8), ma i sardi non mollano. A 60 secondi dalla fine, Potì firma la parità a quota 77. Gli ospiti tornano sopra con due liberi (uno a testa per Gamazo e Ciribeni), ma nel possesso successivo è Giordano a prendersi la scena con la tripla della vittoria. Il tentativo di Caverni sulla sirena si infrange sul ferro e fa esplodere la panchina cagliaritana.

Esperia-Porto Recanati 80-79

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 5, Cabriolu, Giordano 16, Potì 20, Thiam 4, Picciau 13, Locci 10, Maresca 5, Bartolozzi 7, Sanna. Allenatore: Manca

Attila Jr Porto Recanati: Mancini 4, Gamazo 16, Rapini 18, Caverni 20, Redolf ne, Pesce 5, Cicconi Massi 2, Montanari 1, Ciribeni 13, Filippetti ne. Allenatore: Coen

Parziali: 22-27; 41-44; 59-66

