Il primo tempo chiuso avanti 24-40 sembrava il preludio del primo atteso e prezioso successo esterno in C Gold, ma nella ripresa l’Esperia ha subito il ritorno del San Nilo Grottaferrata, che si è imposto allo scadere per 73-70. I cagliaritani, beffati dopo aver dilapidato il buon vantaggio accumulato al primo tempo, restano così a quota quattro punti, con due vittorie in sei gare.

La gara. Nel match d’esordio di Stefano Locci, che ha disputato un’ottima prestazione, l’Esperia ha chiuso il primo quarto avanti di 5 lunghezze (14-19) e il secondo sul +14. La gara sembrava indirizzata sui giusti binari, ma il Grottaferrata aveva già dimostrato di avere il vizio della rimonta - contro il San Paolo Ostiense - e oggi lo ha confermato. I padroni di casa si sono riavvicinati fino al 52-57 del 30’ e hanno imparato a 30” dalla sirena. Sul 70-70 è arrivata la tripla di Cabriolu, che però ha segnato calpestando la linea di fondo e, alla fine, a trovare la bimba vincente è la squadra di casa.

Il dispiacere. “Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta. L’approccio è stato ottimo, nei primi due quarti siamo partiti bene ma purtroppo abbiamo subito una rimonta parziale nel terzo, trovandoci poi a giocarcela punto a punto”, ha spiegato coach Federico Manca. “Ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato. L’arbitro, sull’azione del loro pareggio nell’ultimo quarto, non ha sanzionato a nostro favore un fallo di piede su una palla che avevamo recuperato e, nell’ultimo possesso, il nostro canestro da tre è stato annullato per un altro piede molto dubbio sulla linea e loro hanno trovato all’ultimo secondo il canestro dalla vittoria con una preghiera da sette metri. Probabilmente, se l’arbitro avesse sanzionato quel fallo, il risultato sarebbe potuto cambiare, ma noi non dovevamo arrivare a giocarci punto a punto una gara del genere dopo aver chiuso il 1º tempo con quel vantaggio. È stato un ulteriore step per i ragazzi, dobbiamo lavorare ancora per cercare di vincere in trasferta”.

Grottaferrata-Esperia 73-70

(14-19; 24-40; 52-57)

Grottaferrata: Di Simone, Chiminello 9, Permon, De Nicola, Reali 19, Mazzocchia 4, Spinosa 6, Oliva 30, Brenda 3, Proietti 2, Sinanaj. Allenatore Busti.

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 5, Cabriolu 6, Chessa 4, Villani 14, Picciau 16, Locci 6, Perez 2, Fois 2, Garello 12, Sanna 3. Allenatore F. Manca.

