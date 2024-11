A pochi giorni di distanza dalla bella vittoria contro la Stella Ebk Roma, garantita da un canestro a fil di sirena di Iba Thiam, la Confelici Carni Cagliari è già pronta per il turno infrasettimanale, che mercoledì (ore 21) la vedrà opposta al Centro Basket Mondragone nel 10° turno della Serie B Interregionale.

Reduci da 4 vittorie consecutive, gli uomini di Manca sono determinati a proseguire la loro corsa in vetta al campionato: «L’umore in squadra è alto dopo queste due vittorie importanti», dice il playmaker Ludovico Sanna, «oltre che per i due punti, queste due vittorie sono state un buon segnale per capire che stiamo seguendo la strada giusta e che sappiamo farci trovare pronti quando serve».

Il primo posto è lusinghiero, ma l'Esperia non soffre di vertigini: «Lavoriamo per cercare di ottenere il maggiore risultato possibile», aggiunge, «rimaniamo però concentrati giorno per giorno e soprattutto affrontiamo una partita alla volta a piccoli passi. Poi vedremo cosa succederà».

I campani di Mondragone occupano l'ultima piazza in condivisione con Pescara con un solo successo su 8 partite, ma la Confelici tiene la guardia alta: «Non dobbiamo sottovalutare nessuno, a prescindere dalla posizione in classifica», mette in chiaro Sanna, «dobbiamo rimanere concentrati, indirizzare subito la partita e fare il nostro gioco perche tutte le squadre in questo campionato possono essere insidiose se sottovalutate. In più, appunto, questa sarà una settimana particolare, abbiamo poco tempo per riposare, e per preparare al meglio la partita quindi potrebbe essere una partita più insidiosa delle altre».

© Riproduzione riservata