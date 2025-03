La netta vittoria interna contro l'ex capolista Loreto Pesaro ha risollevato il morale della Confelici Cagliari, che ha chiuso la serie di 4 sconfitte consecutive e si è rilanciata all'inseguimento di un posto playoff nella Poule Gold di Serie B Interregionale. E sabato (palla a due alle 17) i rossoblù andranno a caccia di continuità contro un'altra compagine pesarese: il Bramante, già sconfitto nel match d'andata a Monte Mixi lo scorso 22 febbraio con il punteggio di 71-67.

«Per noi è importante avere continuità oltre che di gioco, anche di risultati, per provare a raggiungere i playoff», mette in chiaro l'assistant coach esperino Alessandro Sulis.

Il Bramante Pesaro sta viaggiando a ritmi alti: nell'ultimo turno ha piegavo agevolmente le resistenze del Nuovo Basket Aquilano (80-65), mentre in precedenza aveva saputo regolare anche l'Amatori Pescara. I marchigiani occupano la quarta piazza in classifica con 18 punti. Quattro in più dell'Esperia, che mira a vincere per provare a riagganciare l'ottava posizione (ultima utile per l'ingresso in post season), distante al momento 2 lunghezze: «Il Bramante è una squadra solida, con dei punti di riferimento importanti in attacco sia tra i giocatori interni che esterni», conclude Sulis, «adottano un sistema di gioco che pare consolidato, e sicuramente efficace dato il percorso positivo nel girone di andata appena concluso».

