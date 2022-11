L’Esperia Olimpia Cagliari ritrova la vittoria, la terza stagionale, davanti al proprio pubblico, che ha gremito la tribuna della palestra di via Pessagno e applaudito i granata per il netto 93-63 inferto al Frosinone, ultimo in classifica ancora a zero.

In avvio di gara, partenza sprint degli ospiti, che hanno segnato da tre con percentuali altissime e messo a referto sette triple su ottoni 5’. La reazione dei padroni di casa, tuttavia, non si fa attendere e, dopo aver chiuso il primo quarto avanti 25-21, hanno incrementato il gap sul finale del secondo, andando così a riposo sul 47-38.

Gli esperini hanno continuato a macinare gioco nella ripresa e, archiviata la terza frazione con un promettente 74-48, hanno allungato fino al 93-63 negli ultimi 10’. Determinante, con 29 punti, il solito Garello, in doppia anche Perez Da Rold (10) e Fois (12).

I protagonisti. “Dopo i 5’ in cui gli avversari hanno segnato in qualsiasi situazione, noi siamo tornati subito in testa e, essendo una squadra lunga in cui possono giocare dieci giocatori diversi mantenendo un’intensità alta per 40’, abbiamo preso il controllo e gestito fino alla fine”, ha commentato il coach Federico Manca. “Era fondamentale tornare a vincere dopo due sconfitte di fila, adesso speriamo che arrivi la vittoria esterna. Palestrina è molto forte ma cercheremo di sbloccarci”.

Soddisfatto anche Riccardo Picciau, che ha messo a referto 9 punti. “Forse era una gara più difficile delle altre, perché noi dovevamo riscattarci dalle ultime due sconfitte e vincere davanti ai nostri tifosi e alla nostra curva, mentre loro non avevano niente da perdere. Ci vuole tempo, è un campionato nuovo e a noi manca un po’ di esperienza, visto che non tutti in passato hanno giocato serie nazionali e le trasferte in effetti sono un po’ faticose. Ma partita dopo partita ci si abitua e si prende il ritmo. Noi andiamo bene in campo perché fuori siamo una famiglia, anche i nuovi sono fantastici e si sono inseriti bene: siamo tutti amici e l’armonia non manca mai”.

Esperia-Frosinone 93-63

(25-21; 47-38; 74-48)

Esperia Olimpia Cagliari: N. Manca 9, Cabriolu 4, Florida 7, Villani 5, Picciau 9, Locci, 4, Perez 10, Fois 12, Garello 29, Sanna 4. Allenatore F. Manca.

Scu.Ba Frosinone: Mansilla 16, Rago 3, Lepre, Efficace 12, Stazi 21, Rocchi 11, Fontana, Senghor, Lepore. Allenatore Calcabrina.

