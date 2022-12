Davanti al pubblico cagliaritano, l’Esperia difficilmente sbaglia il colpo e stasera, con l’82-62 inferto alla vice capolista Ciampino, ha siglato la quinta vittoria in sei gare casalinghe e ha aperto il girone di ritorno portandosi a quota dieci nella classifica del girone sardo-laziale della C Gold di basket.

La gara. I granata non hanno perso tempo e, chiuso il primo quarto avanti 20-10, hanno ampliato il solco nel secondo fino ad arrivare all’intervallo lungo sul 38-23. L’Esperia non ha abbassato il ritmo neanche a inizio ripresa, quando grazie al rendimento costante anche dalla distanza, ha messo di fatto in cassaforte il risultato arrivando al 30’ sul 64-41. Anche stavolta coach Manca ha avuto modo di ricorrere alle rotazioni senza abbassare il ritmo della gara e i cagliaritani hanno vinto agevolmente. Il successo odierno ha consentito agli esperini di timbrare, per la prima volta in stagione, due successi consecutivi.

Il commento. «Ho chiesto ai ragazzi di tracciare una linea rispetto al girone di andata per riflettere sui nostri progressi e sugli aspetti da migliorare e ho avuto da loro ottime risposte. È stata una vittoria importante contro un avversario forte e serve per il morale e per dare continuità», ha sottolineato coach Federico Manca. «Ciampino è venuto qui da vicecapolista ma noi abbiamo giocato ad armi pari. Siamo stati, come al solito, intensi e aggressivi».

Esperia-Ciampino 82-62

(20-10; 18-13; 26-18; 18-21)

Esperia Olimpia: Piras 1, N. Manca 3, Cabriolu 1, Floridia 1, Chessa 4, Villani, Frattaroli 4, Picciau 7, Locci 13, Perez Da Rold 13, Garello 25, Sanna 10. Allenatore F. Manca.

Frassati Ciampino: Nafea 11, Pichini 0, Antonaci 2, Rossi 6, Moore 8, Cecchetti 19, Spizzichini 3, Pettway 8, Iori 5, Miglio, Giacomi. Allenatore Martiri.

