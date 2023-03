Dopo aver aperto la fase a orologio con la vittoria sulla Smit Roma, battuta a Cagliari 80-65, l’Esperia proverà ad allungare la serie di cinque successi consecutivi. I granata, alle 15.30 di domani, faranno visita al Formia, fanalino di coda del torneo che aveva chiuso la prima parte della stagione all’ultimo posto del girone B con 18 sconfitte in altrettante gare e, lo scorso weekend, ha iniziato la seconda fase della stagione incassando un netto 87-46 sul parquet del Frascati.

“Abbiamo sfatato il tabù trasferta, stiamo dimostrando di essere maturati gara dopo gara e puntiamo alla sesta vittoria di fila”, ha detto coach Federico Manca.

C Silver. Mentre il calendario regalerà una giornata di riposo al Sant’Orsola, la Sef Torres uscirà dai box dopo lo stop e alle 18 di domani, a Ploaghe, proverà a consolidare il secondo posto sul campo dell’insidioso Veliero Calasetta, che nel posticipo dello scorso weekend aveva battuto l’Antonianum a Quartu. Alla stessa ora, il Cus Sassari ospiterà il Buk Uri, mentre occorrerà attendere fino alle 19 per la “palla a due” di Olimpia- Antonianum, in programma a Monte Mixi.

Domenica sera occhi puntati sulla capolista Ferrini Delogu Legnami, che alle 19 ospiterà la Manitech Elmas.

"Stiamo facendo ciò che dobbiamo, in attesa di recuperare gli infortunati e qualche assenza importante. Vincere è fondamentale per ottenere un buon posizionamento nella griglia dei playoff. Dobbiamo consolidare il primato perché alcuni stanno giocando quaranta minuti a partita ed è necessario un po' di ricambio. Il successo sul Sant'Orsola è stato molto pesante, avevano assenze pesanti e noi siamo riusciti a ruotare e a dare spazio in prima squadra anche agli Under che sto allenando nelle giovanili", ha commentato Mauro Graviano, top scorer della Ferrini con 28 punti contro i sassaresi.

