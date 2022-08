Entusiasmo e voglia di fare per la matricola Terralba Francesco Bellu che pochi giorni fa si è riunita per la preparazione in vista del campionato di Promozione. I terralbesi, infatti, hanno intenzione di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato che prenderà il via il prossimo 2 ottobre.

L’emozione. In occasione della presentazione ufficiale dell’attività, il presidente, Gabriele Frongia, non trattiene l’emozione. “La voglia è tanta di iniziare e di provarci – sono le prime parole del presidente – anche in un campionato diverso rispetto al passato, in una categoria superiore. Abbiamo preso qualche ragazzo di categoria e ci aspettiamo di fare un torneo di metà classifica, poi vediamo cosa succede”.

La squadra. Agli ordini del mister della promozione, Alessandro Deplano, si allenano con impegno 26 giocatori; oltre ai confermati capitan Abis, Costella, Gallon, Manca, Volpe, Scanu, Ullasci e Zonca, saranno diversi i volti nuovi: è il caso di Luca Orrù, terzino (ex Tharros), Chux Ezeadi, centrocampista di esperienza (ex Monteponi Iglesiasi), Manuel Porru, centrocampista, e Nicolò Zedda, attaccante (entrambi dalla Villacidrese) e Manuel Uliana, difensore (ex Guspini). “Abbiamo preso questi ragazzi – commenta Frongia – che completano il gruppo che già avevamo e siamo contenti che sposino il nostro progetto”. Un progetto ambizioso, anche se il numero 1 della F. Bellu non vuole sbilanciarsi troppo. “Ci saranno diverse partite interessanti – prosegue – con Arborea e Santa Giusta per esempio, e andremo a giocare contro squadre forti come Barisardo, Macomerese e Tortolì. Di sicuro noi andremo a giocarcela”.

I giovani. Fondamentali nella crescita della società i ragazzi. Non a caso, nelle ultime settimane la F. Bellu è entrata nell’orbita della “Cagliari Academy” e ha fissato due appuntamenti settimanali per i più piccoli anche a Uras. “E’ un percorso nuovo – conclude Frongia – e puntiamo a far crescere qualche ragazzo in arrivo dal settore giovanile”.

