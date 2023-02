La stagione rallistica 2023 è alle porte e, giorno dopo giorno, vengono svelati i programmi degli sportivi sardi, ormai pronti al debutto. E non mancheranno gli alfieri sardi in giro per l’Europa.

Rally Meeting, ospitato alla fiera di Vicenza, oltre a essere stato teatro delle premiazioni dei Campionati Italiani Aci e occasione di promozione dei rally sardi grazie allo stand Aci Sassari-Sardegna, è stato anche l’occasione propizia per svelare il nuovo Aci Team Italia 2023, di cui fa parte anche il quindicenne di Burgos, Valentino Ledda. Il vice campione europeo Academy Trophy Fia autocross disputerà una combinazione di gare dei campionati nazionali rally di Estonia e Lettonia in coppia con la dieci volte campionessa italiana Anna Andreussi, navigatrice di grande esperienza. Valentino, debutterà su una Ford Fiesta Rally4 ufficiale il 14 maggio al Rally Vecpils (Lettonia), poiché dovrà aspettare di compiere 16 anni, ad aprile.

Ter

L’equipaggio della Porto Cervo Racing formato da Michele Liceri e Salvatore Mendola, invece, disputerà la serie europea Ter (Tour European Rally) e debutterà nel fine settimana al 3º Rally Terra Valle del Tevere e Arezzo su una Peugeot 208 Rally4 della Mft Motors di Bergamo con una speciale livrea dedicata alla Sardegna e al Terra Sarda, gara organizzata dalla scuderia smeraldina che sarà l’ultima prova nel Ter 2023, come già è accaduto nella stagione appena conclusa, oltre che prova della Coppa Rally di Zona 9 con coefficiente 1,5.

Mela in Svezia. Nel frattempo, da domani a domenica 12, il pilota della Porto Cervo Racing, Giorgio Mela, sarà in Svezia, dove su invito dell’Audi effettuerà delle prove di guida sportiva su ghiaccio alla guida dell’Audi S1 Evoluzione 2 in occasione della Stig Blomqvist Ice Driving, evento ideato dall’ex campione del mondo rally.

Premiati a Vicenza

La stagione 2023 è ormai ai nastri di partenza ma, come detto, lo scorso weekend a Vicenza sono stati premiati tutti i campioni italiani Aci 2022 delle diverse specialità. Oltre a Valentino Ledda, hanno ritirato i premi anche diversi campioni provenienti dalla Sardegna. Presenti, infatti, anche la dama Cristina Ruggiero, Lorenzo Cossu, Enrico Piu, Antonio Brundu, Fabio Madau, Battista Sias, Paolo Angius, Giorgio Basoli, Sergio Farris, Giuseppe Pirisinu, Pietro Lilliu, Alberto Sirigu, Michele e Francesco Fois, Matteo Priola, Giorgio Aricò e Ugo Valdarchi.

Corsi ufficiali di percorso

Tutti gli Automobile Club della Sardegna si sono attivati per formare dei nuovi ufficiali di percorso in vista della stagione 2023. Dopo aver completato con successo i corsi a Oristano e Berchidda, in cui sono stati licenziati 30 e 50 nuovi ufficiali, nel giro di un mese si completeranno anche i corsi a Cagliari (40), Dorgali e Sassari, centri in cui le iscrizioni sono ancora aperte e che potrebbero portare a quasi 200 il numero totale dei nuovi commissari, figure fondamentali e indispensabili per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche.

