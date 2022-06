Marcella Dessolis si aggiudica il secondo Trofeo Industriale Gomma Femminile, l'Open disputato sui campi della Polisportiva Fornaci di Brescia, valido come Memorial Marisa Signoroni e che ha visto ai nastri di partenza trentanove atlete.

Accreditata della testa di serie numero 4, la 2.5 del Tc Cagliari è entrata in scena nei quarti di finale, superando 7-5, 7-6(3) la pariclassifica Gloria Stuani (Polisportiva Sirmione), per poi eliminare in semifinale la numero 1 del seeding Valeria Muratori (2.4, Carpi Sport) 6-2, 3-6, 6-4. In finale, Marcella ha battuto 6-2, 7-6(3) sua sorella Barbara (2.4 del Tc Cagliari), testa di serie numero 2, reduce da due vittorie in tre set: 7-5, 3-6, 7-6(5) su Greta Medeghini (2.6, Vavassori Tennis Team) e 6-2, 4-6, 6-2 sulla numero 3 del seeding Emma Pennè (2.5, Polisportiva Anzio).

