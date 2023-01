Nella prima giornata di ritorno dell’A2 femminile di basket, la Techfind Selargius ha centrato il quarto successo consecutivo, stavolta battendo il Firenze 65-56, risultato che le ha permesso anche di ribaltare la differenza canestri, visto che all’andata finì 60-56. Il Cus Cagliari, apparso ormai in costante crescita, nonostante una prestazione positiva è stato sconfitto di un soffio a Umbertide (61-59) e il totale dei punti all’attivo, dopo 14 partite, resta di soli due punti. Se le universitarie chiudono la classifica del girone Sud, a -4 da Ancona e Roseto, il San Salvatore vola alto, ed è infatti quinto con 18 punti, a -4 dalla vetta.

La capitana. Il poker di vittorie consecutive è un’iniezione di fiducia ma anche la conferma che la squadra selargina è molto competitiva e in grado di giocarsela con qualunque avversaria. La capitana Silvia Ceccarelli non può che essere soddisfatta: “È stata una partita molto strana perché abbiamo iniziato fortissimo, i primi due quarti sono stati super positivi in attacco e in difesa e dobbiamo essere contente di ciò che abbiamo fatto. Il terzo e quarto periodo, invece, sono stati un po’ più difficili perché loro hanno schierato la difesa a zona tre-due e abbiamo avuto un po’ di difficoltà a continuare a tirare col ritmo del primo tempo”, ha commentato la giocatrice del San Salvatore, tra le migliori in campo nell’ultimo incontro. “Tuttavia, siamo state brave a rimanere concentrate e a non mollare mai anche quando loro sono arrivate sotto di sei punti. Sicuramente abbiamo avuto diversi spunti su cui lavorare in settimana ma nel complesso possiamo ritenerci soddisfatte, abbiamo ottenuto la quarta vittoria consecutiva contro una squadra di tutto rispetto”.

Ceccarelli parla anche del futuro e del suo rendimento. “Cercheremo di arrivare il più lontano possibile, stiamo acquisendo sempre più fiducia nei nostri mezzi e vincere aiuta. Dobbiamo continuare ad allenarci in questo mondo - in settimana stiamo dando davvero tanto - e anche a giocare così. I risultati li vedremo ad aprile e maggio. La mia stagione? Sono abbastanza autocritica, c’è sempre qualcosa da migliorare e che si può fare meglio, ma sto cercando, pian piano, di trovare la mia dimensione, anche perché è una squadra molto rinnovata, ci sono ottime giocatrici e bisogna trovare gli equilibri. Sono contenta, mi piace dare il massimo per la squadra e spendermi in difesa, poi quello che viene in attacco si vede”.

La Mvp dell’incontro. Parla anche Marta Granzotto, migliore in campo contro Firenze. “Sono quattro vittorie importanti e sono la fotografia della nostra crescita da agosto a oggi. Siamo nella direzione giusta, ci attendono partite non semplicissime ma dovremo partire dalle cose che sappiamo fare e provare ad affrontare le corazzate che ci sono in alto” ha commentato la numero 11 selargina, entrata nella “best of the week” della Lega. “Anche noi siamo un avversaria non facile. Abbiamo un ritmo diverso dalla maggior parte delle altre squadre, questo è un po’ quello che ci identifica e che dobbiamo riportare in campo contro le squadre che in realtà sono un po’ più di sistema e molto più organizzate con un ritmo molto più basso. Dobbiamo utilizzare questa chiave”.

© Riproduzione riservata