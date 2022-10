"A Villacidro il terreno di gioco non ci ha consentito di esprimere le nostre potenzialità. Ma nonostante il pareggio a reti bianche abbiamo portato a due le lunghezze di vantaggio sul Budoni. Per cui godiamoci il primato e continuiamo con questo spirito. Calati perfettamente nella categoria".

Parole di Roberto Fresu, 58 anni, presidente del Latte Dolce, in cima alla classifica del campionato di Eccellenza. Con pieno merito e un ruolino di marcia esaltante: 7 vittorie e 2 pareggi in 9 gare, per un totale di 23 punti. Unica squadra imbattuta del girone. Con 22 reti siglate il migliore attacco e con 7 gol subiti la difesa meno perforata.

"Numeri che parlano chiaro - precisa il presidente - ma siamo solo all'inizio. Questo è un campionato ancora tutto da giocare. Ad iniziare dal prossimo impegno casalingo di sabato prossimo contro il Taloro Gavoi, squadra decisamente insidiosa".

La pensa così anche il tecnico Mauro Giorico, sicuramente uno dei migliori allenatori sardi in attività, che ha sposato in pieno il progetto sassarese."La squadra di Mario Fadda domenica scorsa ha battuto il forte Budoni - spiega -. Pretendo perciò dai miei la concentrazione giusta, in una partita che si preannuncia difficile".

La squadra ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione. Atmosfera rilassata ma parecchio impegno."Il calcio è sempre lo stesso, solo più veloce - aggiunge l'esperto allenatore algherese -. Puoi giocare con tutti i moduli del mondo, a uomo o a zona, ma se in settimana non ci metti la giusta concentrazione le partite le perdi". Uno dei segreti del Latte Dolce, in una rosa di prim'ordine, sinora si chiama Kaio Piassi, brasiliano di 25 anni. Esile, pieno di fibre bianche, gioca esterno alto o trequartista. Con lui in campo è sempre superiorità numerica. Se si gira gli avversari non lo prendono più. A Mauro Giorico, vecchia volpe del calcio, gli è bastato vedere un suo video per ordinarne l'ingaggio all'inossidabile ds Vittorio Tossi.

