A braccetto in campionato sino all'ultimo turno, che ha visto il Latte Dolce staccare il Budoni, ora le due battistrada del girone sardo di Eccellenza si affrontano per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Appuntamento questo pomeriggio alle 15 nel rinnovato Li Punti Stadium.

La squadra sassarese si presenta imbattuta dopo tredici turni di campionato. L'unica sconfitta stagionale risale al 21 agosto, prima gara della stagione, per gli ottavi di Coppa Italia, quando si impose il Li Punti per 2-1. Dopo di che solo vittorie, o al massimo pareggi. Tra i successo c'è quello nettissimo in campionato proprio sul Budoni per 4-0, con doppietta di Kaio Piassi (infortunato ormai da un mese) e una rete a testa per Celin Padovani e Scognamillo.

Il Budoni dal canto suo ha ottenuto le stesse vittorie dei sassaresi in campionato (9) ma ha perso altre due partite oltre allo scontro diretto, anche queste in trasferta, sui campi di Gavoi e San Teodoro-Porto Rotondo proprio qualche giorno fa. Mentre ha sempre vinto tra le mura amiche.

