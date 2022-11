Per la quinta giornata su quindici in Eccellenza guidano Budoni e Latte Dolce, ma in testa spunta anche l'Ossese.

È durato appena una settimana il tentativo di fuga dei sassaresi, incappati nella prima sconfitta in campionato contro un Carbonia che ha ormai ingranato: i minerari, a punti per il settimo turno di fila, passano 1-2 a Sassari e proseguono la loro risalita in classifica dopo un inizio difficile. Ne approfitta il Budoni, che col 4-0 al Sant'Elena (gran prestazione di Mauricio Villa e Giuseppe Meloni) si riprende il comando lasciato otto giorni fa. I galluresi di Raffaele Cerbone continuano il loro percorso netto, sei vittorie su altrettante gare interne (ieri di nuovo nel proprio impianto, dopo aver cominciato la stagione a Torpè). C'è però anche l'Ossese nel duo di testa, perché il primo ko del Latte Dolce accorcia la classifica e permette ai bianconeri di portarsi a -2 grazie all'1-0 al Ghilarza, mentre a fari spenti il Taloro Gavoi migliora di tre posizioni la sua graduatoria col 2-1 allo scadere sul San Teodoro.

Crisi e rilancio

Non vince più la Ferrini, che ha superato i due mesi senza i tre punti (18 settembre, 3-1 al Sant'Elena). Ieri nuovo tracollo esterno per la formazione di Sebastiano Pinna, battuta 4-1 a Bonorva dal Bosa e che continua a pagare dazio a livello di infortuni coi vari Fabio Argiolas, Boi, Sigismondo e Usai indisponibili così come Camba. Per i cagliaritani è la decima giornata senza vincere, con l'unica buona notizia data dal fatto che dietro non corrono: ancora sconfitto l'Iglesias (2-0 ad Arbus), un'altra in crisi nerissima, 0-0 per la Nuorese col Lanusei nell'anticipo di sabato e sempre a secco di successi il Li Punti, ribaltato dal Monastir per 2-3 che permette alla squadra di Tonio Madau di lasciare l'ultimo posto proprio ai sassaresi. Il colpaccio lo fa il Calangianus, 4-0 alla Villacidrese, ha riposato la Tharros che domenica prossima riceverà il Budoni. Nel prossimo turno spiccano i derby Iglesias-Carbonia e Li Punti-Latte Dolce, l'Ossese va a Monastir e il Taloro a Cagliari col Sant'Elena mentre Ferrini-Nuorese è sfida tra club in difficoltà.

