Il Latte Dolce avrà lo stesso capitano e bandiera nella stagione prossima: Marco Cabeccia. La squadra sassarese, appena rientrata in serie D dopo un campionato esaltante, ha annunciato la conferma del difensore centrale sassarese proprio il giorno del suo trentaseiesimo compleanno.

Sarà quindi la settima stagione in biancoceleste per Cabeccia, che dopo l'esperienza a Savona (serie C) e Sanremo (serie D) accettò la proposta del Latte Dolce quando rientrò nell'isola nell'estate del 2017.

Difensore centrale di ruolo, playmaker per visione di gioco, bomber per numero di reti segnate: ben 15, anche perché è lo specialista dal dischetto.

Marco Cabeccia ha dichiarato: "Sono molto felice per il rinnovo di contratto in questa realtà che ormai reputo come una seconda famiglia. Il rapporto che mi lega con tutti i dirigenti, sommato alla stima che provo per lo staff tecnico e per i miei compagni di squadra, mi ha portato a non avere dubbi sul mio futuro. Bisogna essere proiettati al prossimo campionato perché sappiamo che sarà durissimo".

© Riproduzione riservata