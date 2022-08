Dopo la retrocessione dal campionato di Promozione in Prima Categoria e la recentissima mancata iscrizione al torneo, ora l’Atletico di Narcao si è infilato in un pericoloso tunnel in apparenza senza vie d’uscita: le dimissioni del presidente Gianni Lai hanno dato seguito all’elezione pochi giorni fa del nuovo presidente Samuele Pinna il quale però, prendendo atto di una situazione molto complicata, non ha formalizzato il verbale di elezione. Teoricamente resterebbe in carica il presidente dimissionario Gianni Lai: “E’ una situazione spiacevole ripensando ai tanti giovani valorizzati - spiega Pinna - servono forze nuove altrimenti si rischia di non andare proprio avanti”. L’Atletico di Narcao cercherà di fare di tutto per evitare di dichiarare la cessata attività, ma al momento il club sarebbe in grado di gestire solo le categoria Primi Calci, Piccoli Amici, e Pulcini. “Dispiacere profondo – ammette l’assessore comunale allo Sport se ripensiamo ai 50 anni di onorata attività del club con punte di eccellenza: terremmo la situazione sotto controllo e cercheremo di pianificare il da farsi”. Lo sconforto è anche di Augusto Medda, a Narcao una sorta di mito, in quanto giocatore, allenatore e ultimo tecnico cui è toccato guidare la squadra pochi mesi orsono sia dalla panchina sia scendendo in campo nonostante i suoi 55 anni: “Non solo occorrerebbe trovare persone con passione – analizza – ma anche un gruppo forte e numericamente nutrito”.

© Riproduzione riservata