L'Atletico Bono ricomincia dal tecnico locale Massimo Altarozzi per tentare immediatamente la risalita nel campionato di Promozione, dopo la retrocessione amara della stagione scorsa. La società è impegnata ovviamente nella campagna acquisti, anche di elementi stranieri, dopo la conferma di diversi elementi della passata annata calcistica.

Tra i nuovi arrivi Luca Manca e Domenico Serra. Ai quali si è aggiunto il portiere Gianluca Nieddu, classe 1990, ex Bonorva, Usinese e Porto Torres (tra le altre), che darà sicurezza ed esperienza a tutto il reparto. Ma la dirigenza ha in serbo un altro progetto: quello di chiamarsi Goceano, visto che diversi centri di questa zona non hanno più una formazione calcistica. Bono, che è il centro più grande e importante della zona, si candida a rappresentare il territorio anche nel calcio. La preparazione si svolgerà come al solito nel sintetico del Salvatore Ena.



