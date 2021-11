Il primo tentativo di fuga, dopo la quinta di andata del campionato di Serie D regionale di basket, è dell’Astro, che vince in trasferta e si prende la testa solitaria.

Le imbattute. L’Astro non abbassa la guardia e rimane imbattuto espugnando il parquet del San Sperate per 72-79. Partita che gli ospiti cercano di portare dalla loro parte già all’intervallo (34-40 al 20’). Al rientro dal riposo lungo arriva anche l’allungo, fino al 49-63 del 30’. Nel finale il San Sperate limita il divario, ma non basta. Miglior realizzatore della gara è Cicotto, con 22 punti. Non molla la presa il San Salvatore Selargius che vince la terza gara su tre giocate (la compagine di Nicola Frau ha già osservato il turno di riposo) superando il Sennori per 71-66. Partita intensa, con gli ospiti che partono forte (14-23 al 10’). Selargini che reagiscono e risultato sul 36 pari al 20’. Grande equilibrio nei due quarti conclusivi (52-50 al 30’), il San Salvatore la chiude nel finale. Il top scorer del match è Merella, del Sennori, con 19 punti.

Le inseguitrici. Con il Carbonia a riposo, il Genneruxi conferma il buon momento di forma, superando l’Azzurra Oristano per 71-66. Partita combattutissima. Gli oristanesi vanno all’intervallo sul +6 (30-36). Punto a punto il terzo, con l’Azzurra ancora avanti sul +2 (46-48 al 30’). Nell’ultimo quarto i cagliaritani riescono a mettere la testa avanti, portando a casa la terza vittoria di fila. Miglior marcatore è Ancona, con 24 punti. Convincente vittoria dell’Elmas che, trascinata da un Ibba autore di 24 punti, batte la Coral (75-49). Partita equilibrata per più di metà gara, con gli ospiti che cedono definitivamente solo nell’ultimo quarto. Prima vittoria stagionale dell’Oristano Basket che si impone per 67-58 contro l’Assemini. Oristanesi che allungano nel terzo quarto (47-31 al 30’), lanciati da Masala, autore di 22 punti.

