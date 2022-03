Ancora una volta il Latte Dolce viene beffato. Questa volta è l'Arzachena a violare il campo di Usini al 92' per 2-1 con rete dell'ex Nino Pinna. Gli smeraldini dopo essere andati in vantaggio nel primo tempo con Pallecchi avevano subito la ripresa della squadra sassarese che ha pareggiato con Gianni e costruito molto ma sprecato troppo. E così l'Arzachena consolida i playoff, mentre la formazione di Scotto resta impelagata nei quartieri bassi della serie D.

Partenza equilibrata. Dopo 25' di sostanziale equilibrio e nessuna vera occasione, errore in fase difensiva dei Medico che consente l'affondo centrale di Pallecchi che scatta bene e sull'uscita di Carboni appoggia col rasoterra. Pallecchi ci prova poi qualche minuto dopo da fuori area, ma il tiro è a lato. Il Latte Dolce prova ad accelerare al 34' e Zecchinato da sinistra calcia con potenza ma troppo alto. Si salva il Latte Dolce dal raddoppio con Di Marco che contrasta il tiro di Loi da sotto il dischetto. Padroni di casa pericolosi al 38' con palla dentro per Zecchinato che a due passi cerca l'aggancio difficoltoso, riesce a deviare la palla ma Ruzittu ha un bel riflesso e sventa.

Dopo l’intervallo. La ripresa si apre con Grassi che a sinistra si accentra e tira rasoterra: blocca il portiere smeraldino. Al 50' Gianni recupera palla, avanza centralmente e spara un rasoterra angolatissimo per il pareggio. Il Latte Dolce è galvanizzato e al 53' su angolo destro di Saba tocco di Cabeccia che chiama al tuffo Ruzittu. Insistono i sassaresi e al 60' è Pireddu a entrare in area a destra ed esplodere il tiro, ma il portiere neutralizza. L'Arzachena ha perso sicurezza e gioco: al 62' il tiro di Sartor è centrale e neppure troppo forte. Bell'azione al 70' del Latte Dolce: traversone di Pireddu e girata al volo di Saba non troppo alta. Al 71' Grassi segna su traversone di Pireddu ma con la mano: annullato. Nel finale l'Arzachena preme e schiaccia i padroni di casa che stanno in ansia per qualche mischia. Nel recupero traversone da destra di Pireddu ma Bartulovic arriva sbilanciato a colpire di testa.

Il gol partita. Al 91' rapida ripartenza dell'Arzachena con palla di Piga per Pinna che in area aggancia bene e segna.

