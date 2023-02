E’ stata l’unica squadra sarda ad aver vinto nella ventitreesima giornata del campionato di Serie D, girone G. L’Arzachena ha ritrovato il sorriso grazie alla vittoria (1-0) casalinga contro il Pomezia. Risultato che in termini numerici non rende merito alla grande prestazione dei biancoverdi.

L’importante comunque aver incamerato i tre punti che permettono di stare in scia alla zona playoff. «Abbiamo giocato benissimo», dice l’allenatore Marco Nappi. «I ragazzi hanno praticato un calcio che piace a me. Abbiamo creato tantissimo. Siamo però riusciti a concretizzare solamente a 15’ dalla fine. I laziali sono venuti per difendersi cercando di portare a casa il pareggio e ci stavano pure riuscendo. Un plauso alla squadra. Abbiamo vinto partita molto difficile».

Soddisfatto anche l’attaccante Antonio Loi. «Una delle nostre migliori partite. Nel primo tempo potevamo essere in vantaggio di almeno due reti. Sotto l’aspetto del gioco siamo stati bravi. Abbiamo mosso la palla da una parte all’altra con velocità e tranquillità. Siamo a tre punti dai playoff. Stanno rientrando alcuni compagni che erano infortunati. Ci sono le condizioni per poter lavorare al meglio. Siamo ottimisti per il futuro e ambiziosi». Nel prossimo impegno l’Arzachena affronterà in trasferta il Tivoli.

