Il Lanusei continua a fermarsi al palo e al singolo punto. Come già avvenuto nell'1-1 col Cassino, esordio di Oberdan Biagioni in panchina, anche lo 0-0 con l'Arzachena ha fatto muovere la classifica ma con il rammarico che è mancato poco per ottenere il bottino pieno, da intendersi nei vari legni colpiti. Gli ogliastrini escono con due punti dal doppio impegno casalingo, la classifica ora dice sestultimo posto (agganciato il Real Monterotondo Scalo, che però ha tre partite da recuperare) e la salvezza dista sempre quattro punti (c'è il Cassino come prima fuori dalla zona playout). Le prime indicazioni dopo il cambio in panchina sono buone, ma per l'obiettivo serve la svolta che solo la vittoria a questo punto può dare.

Derby. Per il Lanusei ci saranno ancora due sfide tutte sarde di fila. La prossima sarà la trasferta al "Vanni Sanna" con la Torres dell'ex allenatore Alfonso Greco, che nella scorsa stagione guidò i biancorossoverdi fino al settimo posto (47 i punti a fine campionato). All'andata finì 0-0, anche lì come ieri con recriminazioni soprattutto per il rigore parato dal portiere rossoblù Salvato a D'Alessandris. Poi, il 13 febbraio, al "Lixius" arriverà il Muravera di un altro ex tecnico, Francesco Loi.

