La società del Lanusei calcio al capolinea. L'annuncio ufficiale è stato dato nel primissimo pomeriggio di oggi dal presidente Daniele Arras, che si dice pronto a lasciare il club. «Si rende necessario un passaggio di consegne con contestuale prossimo azzeramento delle cariche sociali e la piena disponibilità a determinare un nuovo corso societario». La decisione è arrivata al termine di un incontro che si è tenuto lunedì sera. «L’assemblea dei soci si è riunita e, dopo aver valutato attentamente l’andamento della vita sociale, sia in ambito sportivo che organizzativo, ha preso atto della necessità di nuove risorse dirigenziali che apportino nuove energie e nuovo slancio al perseguimento degli obiettivi e delle strategie dell’associazione, sia in ambito giovanile che di prima squadra».

La doppia retrocessione dalla Serie D alla Promozione impone dunque un cambio netto nei ruoli apicali del club: «Si ribadisce la disponibilità della dirigenza attuale a collaborare a una serena transizione garantendo la massima apertura e serietà a chiunque volesse impegnarsi a portare avanti le varie attività dell’associazione».

C'è poi l'aspetto economico, dettaglio da non trascurare: «Sarà cura della dirigenza attuale risolvere qualsiasi pendenza e qualsiasi posizione, anche economica, in essere, che non graverà in alcun modo nella gestione futura della società». È l'epilogo di una cavalcata storica con il club che dalla Promozione è approdato in Serie D dove ha militato per sette anni. Oggi è calato il sipario sul gruppo societario protagonista dell'impresa: «Si chiude un ciclo che ci ha portato a vivere momenti anche esaltanti e, forse, inimmaginabili per una realtà come la nostra, che ha consentito di costruire un patrimonio importante in termini di risultati sociali, sportivi e infrastrutturali. Tale eredità, pertanto, merita di essere valorizzata e ulteriormente sviluppata con nuove energie e nuovo entusiasmo che auspichiamo possa accompagnare il futuro della società».

L'ultimo pensiero di Arras è riservato a chiunque abbia contribuito a scrivere pagine indelebili del calcio locale: «La dirigenza attuale ringrazia tutti coloro che in questi anni hanno reso possibile che questi risultati potessero arrivare, dai soci, ai tifosi, agli sponsor, alle Istituzioni, ai simpatizzanti tutti».

