Superato lo shock della retrocessione, il Lanusei lavora per costruire la nuova squadra. Puntellata la panchina, affidata al lanuseino doc Mario Masia, il club ogliastrino si è appena assicurato le prestazioni di Federico Caredda, anch’egli di Lanusei. Il centrocampista di 26 anni rientra nella squadra dov’è cresciuto dopo aver vestito le maglie di Barisardo, Idolo e, nelle ultime stagioni, del Tortolì. In dirittura d’arrivo ci sarebbe anche la trattativa per riportare al Lixius Cosimo La Gorga, il portiere protagonista delle annate migliori del Lanusei in Serie D. Ventisette anni, nativo di Vallo della Lucania, nell’ultimo campionato l’estremo difensore ha difeso i pali del Budoni, in Eccellenza. Legato all’Ogliastra, dove con la famiglia ha messo radici, La Gorga è il candidato più forte per la maglia numero 1 del Lanusei che vuole recitare un ruolo da protagonista nel massimo torneo dilettantistico regionale.

© Riproduzione riservata