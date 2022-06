Il Lanusei ha voltato pagina, dopo l'amara retrocessione dalla Serie D di poco meno di un mese fa. I biancorossoverdi tornano in Eccellenza, dove hanno giocato l'ultima volta nella stagione 2014-2015, e lo faranno con un tecnico diverso da Oberdan Biagioni. Per il momento i sondaggi da parte della società non hanno ancora trovato un accordo, fra gli allenatori valutati nelle ultime settimane Nicola Manunza (fino a un mese fa al Monastir) e Sebastiano Pinna (rimasto alla Ferrini) che hanno però rifiutato. Da qui si ripartirà per programmare un'annata in cui provare a cancellare il finale negativo della scorsa, con l'obiettivo playout svanito all'ultima giornata perdendo a Cassino.

Rilancio. Il giorno dopo la retrocessione, il presidente Daniele Arras aveva indicato la strada per superare il momento difficile: «Deve essere vissuto come un'opportunità di crescita e di spunto per migliorare ancora e affrontare con più forza e consapevolezza le sfide. Da qui, pertanto, ripartiamo con voglia di rivalsa e determinazione». Aver lasciato la Serie D dopo sette anni ricchi di soddisfazioni, fra cui (su tutte) la vittoria dei playoff nel 2019 sfiorando la promozione con lo spareggio per il titolo con l'Avellino, è stato un duro colpo ma i biancorossoverdi vorranno essere protagonisti nella nuova Eccellenza, un campionato che vedrà al via diverse formazioni di spicco. Presumibile che, a livello di rosa, cambi la stragrande maggioranza dei giocatori, con un gruppo che peraltro è arrivato alla fine della stagione con pochi elementi a disposizione.

© Riproduzione riservata