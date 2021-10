Il Cagliari sempre nel cuore. Non ha certo dimenticato i suoi vecchi colori Antonio Langella, 44 anni, interprete qualche anno fa di brillanti stagioni in rossoblù. “Bella vittoria contro la Sampdoria”, commenta l'ex attaccante, “speriamo che il momento nero sia passato e che, da domenica, possa andare tutto per il meglio, anche se si dovrà affrontare la Fiorentina, un avversario molto difficile”.

Il presente. Antonio Langella vive da anni a Porto Torres, è il direttore sportivo della squadra della cittadina, che milita nel campionato di Promozione. Ma è anche il responsabile della scuola calcio, gemellata proprio con il Cagliari. “Ringrazio il presidente Giulini per questa importante opportunità», precisa Langella, «l'auspicio è che qualcuno di questi bambini, da grande, possa indossare la casacca del Cagliari”.

