In Amsicora-Città del Tricolore, big match della settima giornata della serie A1 maschile di hockey su prato, c’erano due opzioni. Il sorpasso degli emiliani alla capolista Ferrini, oggi a riposo, o l’avvicinamento dell’Amsicora. Dopo una partita sotto la pioggia, ha avuto ragione l’Amsicora, che vincendo 5-2 raggiunge gli avversari al secondo posto a -2 dalla Ferrini. Partita che ha evidenziato il cambio di marcia dell’Amsicora, padrona del campo anche quando Città del Tricolore ha timidamente tentato di rientrare in partita.

Davide Giuliani ha aperto le marcature nel primo quarto, nella seconda frazione un micidiale uno due in un minuto ha tramortito gli emiliani e indirizzato definitivamente la partita, protagonisti ancora Giuliani e Mura. Prima del riposo Tricolore accorcia su corto, tanto basta per rientrare in campo in fiducia, stroncata però da altre due reti di Lorenzo Giuliani e Boi, che rendono superflua l’ultima frazione che registra la seconda rete emiliana.

Il Cus Cagliari fa suo il derby con la Juvenilia Uras e torna alla vittoria dopo tre sconfitte di fila. 3-0 che evidenzia i progressi degli universitari, mentre la formazione di Tocco ha tentato una reazione solo dopo il doppio svantaggio. Il Cus la sblocca con l’egiziano Abdalla nella seconda frazione, dopo il riposo lungo raddoppia con Porru. La Juvenilia prende coraggio ma viene punita da una rete di Ortu.

Comincia con una sconfitta la seconda fase del campionato dell’HT Sardegna, battuto in Veneto dal Cus Padova 5-0. La squadra di Pia è rimasta in partita sino a all’ultima frazione quando perdeva 1-0, poi negli ultimi dieci minuti la goleada. L’HT Sardegna si consola con l’esordio del difensore Luca Carta, classe 2006.

CLASSIFICHE

GIRONE A: Tevere Roma 15, Butterfly Roma 12, Bonomi 11, Bra 10, Cus Padova 9, HT Bologna 8, Cus Cagliari 6, Juvenilia Uras 5, HT Sardegna 0.

GIRONE B: Ferrini 13, Amsicora, Città del Tricolore e Lazio 11, Bondeno e Valchisone 9, HC Roma 4, Cus Pisa 2, Adige 1.

