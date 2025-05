L’Amsicora è campione d’Italia. Il secondo scudetto consecutivo delle ragazze allenate da Roberto Carta e Maryna Khilko vale la stella, che dalla prossima stagione resterà indelebilmente nelle maglie amsicorine.

Lo scudetto della stagione 2024-25 è il decimo della storia, vinto inoltre con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, evidentemente dominato dalla prima giornata. Le due seconde della classifica, Cus Torino e Lazio, sono staccate sette punti, un divario incolmabile anche per la matematica.

Ieri l’Amsicora ha battuto l’HP Milano 5-1, con doppietta di Turienzo e reti di Grimbaum, Meridione e Fiorelli. Ma la certezza del titolo è giunta oltre tre ore dopo quando la Lazio, unica squadra che poteva tenere i giochi aperti in caso di vittoria è stata fermata sul pari, 3-3, dalla Capitolina. Solo allora atlete e staff dell’Amsicora che hanno atteso insieme la fine della partita di Roma, hanno esultato. Ma per la vera festa si dovrà aspettare l’ultima giornata, l’8 giugno.

Solo la matematica invece, tiene in gioco la Ferrini, battuta a Brà dalla Lorenzoni per 3-2. La squadra cagliaritana è ultima raggiunta dalla Capitolina, e distante sei punti dalla terzultima piazza, occupata dall’HP Milano (scontri diretti in parità). A Brà la Ferrini ha giocato una partita generosa, dopo lo svantaggio iniziale ha pareggiato con Granatto, ma ha subito altre due reti. Sambenedetto ha accorciato su rigore, ma troppo tardi.

Serie A Élite maschile

Continua l’inseguimento della Ferrini alla capolista Tevere, distante ancora due punti. Entrambe vittoriose, i romani con il minimo scarto, la Ferrini ha straripato a Castello d’Agogna, dove ha battuto la Bonomi 6-0. Tutto facile a partire dalla seconda frazione con le reti di sei diversi giocatori. Ha iniziato Edris, seguito nell’ordine da Gamal, Murru, Hassan, Fois e Sulanas.

L’Amsicora ha vinto 4-2 il derby con il Cus Cagliari e si riprende il quarto posto. Universitari da tempo retrocessi. Due reti in apertura di Boi e Ojeda hanno indirizzato la partita, accorcia Labdo, poi Atzori e Uccheddu siglano l’allungo decisivo. Gadelkarim segna la seconda rete del Cus.

Serie A1 maschile

Ultima giornata del campionato, e due vittorie finali. L’HT Sardegna ha vinto a Potenza Picena 4-2 e chiude al terzo posto. Reti di Castro, Massa e doppietta di Gobran. Un gradino più sotto, ma distanziata, la Juvenilia Uras che ha battuto l’HC Roma per 5-1, con reti firmate da Howell (2), Tosin, Garau e Caboni.

