Corre con spontaneità e naturalezza. Agile, sicuro di sé, col sorriso sulle labbra. Giovane e forte, come è giusto che sia a un ragazzo che pratica l’atletica leggera con divertimento e spensieratezza.

Un predestinato. Stefano Ferreri è uno degli ottocentisti più forti che la Sardegna abbia mai avuto, un talento che mancava da anni e che, soprattutto da un anno a questa parte, si è palesato nettamente, mettendo d’accordo semplici appassionati così come gli addetti ai lavori. Diciotto anni, tesserato per l’Atletica Olbia, è seguito da un grande esperto del settore ovvero Gianni Mei che negli anni Ottanta fu siepista di spicco, e si allena con due belle promesse quali Francesco e Salvatore Mei, specialisti delle distanze più lunghe.

Il titolo sardo. Domenica scorsa, allo stadio dei Pini di Sassari, ha vinto il titolo sardo assoluto sugli 800 con autorità, stabilendo il suo nuovo personale sulla distanza con 1’52’’12, andando in testa dal primo metro sino alla fine, dimostrando personalità e un’ottima gestione di gara. A livello cronometrico il suo tempo parla da sé senza lasciare spazio a repliche: sesta prestazione italiana stagionale tra gli Juniores, seconda prestazione di sempre sarda tra gli Under 20 dietro solo a Davide Cadoni. Corsa agile la sua, piedi potenti e reattivi, approccio alla gara determinato, un garibaldino del mezzofondo che non teme confronto e che sa come saggiare la condizione degli avversari.

I prossimi impegni. Il 2022 è iniziato in maniera ottima. Su tre uscite nel doppio giro di pista, Ferreri ha corso in 1’53’’88, 1’53’’77 e 1’52’’12. È dotato di un’elevata velocità di base, che gli ha consentito di ottenere anche un pregevole 50’’98 sui 400 e 1’22’’21 sui 600. La stagione sta per entrare nel vivo e, dopo queste prime gare di spessore, l’obiettivo sono i campionati italiani di categoria la prima settimana di luglio. “Stefano sta crescendo bene con calma, per ora l’obiettivo sono gli 800 e i 400 più in là vedremo anche i 1500, dove può fare ottime cose’’, conclude il suo tecnico Gianni Mei. “A giugno caricheremo, svolgendo allenamenti di costruzione in vista dei Tricolori dove speriamo di poter ottenere un posto tra i primi sette. Con entusiasmo, voglia di divertirci e desiderio di metterci alla prova’’.

