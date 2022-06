Cala il sipario sul campionato nazionale di Serie B di rugby. Domani, alle 15.30, l'Amatori Capoterra giocherà la ventiduesima e ultima giornata del girone 1 alla Cittadella del rugby di Asti, tana dell'Unione Monferrato.

Le due squadre arrivano alla sfida con morali contrastanti: infatti, mentre i padroni di casa hanno perso 22-10 a Bergamo, i capoterresi hanno battuto 16-10 in rimonta la vicecapolista Amatori&Union Milano al Comunale di Via Trento. Per entrambe, c'è ancora la possibilità di migliorare le rispettive posizioni in classifica. I piemontesi sono sesti, con due punti di ritardo su Bergamo e Lecco, che occupano la quarta e la quinta casella della graduatoria. Settimo posto per il Franciacorta che precede di due lunghezze Capoterra. All'andata, Monferrato vinse 24-20 in Sardegna.

