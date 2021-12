Sbancando per 30-27 il Maw Stadium di Villa Carcina, l'Amatori Alghero centra la seconda vittoria stagionale nel girone 1 del campionato nazionale di Serie A di rugby. Il XV algherese ha battuto la Promotica Centurioni Lumezzane al termine di una sfida combattuta e ricca di ribaltamenti di fronte, conquistando anche il punto bonus. “E' stata una gran partita, affrontata subito bene”, dichiara con soddisfazione l'allenatore-giocatore algherese Giovanni Marchetto che prosegue “i ragazzi hanno fatto un lavoro devastante in fase d'attacco. Dal primo minuto si è capito che volevamo vincere. Nella ripresa ci siamo complicati la vita da soli, facendoli rientrare, ma poi siamo riusciti a vincerla con una meta spettacolare, con un drive a quindici uomini. Bello, è stata una soddisfazione immensa, anche perché loro sono una squadra ben attrezzata. Bravi noi a fare una prestazione maiuscola”, sottolinea Marchetto.

Si torna in campo il 16 gennaio. “Abbiamo dimostrato che con il lavoro i risultati arrivano. Dobbiamo continuare così. Ora abbiamo un mese per preparare la partita con Recco. Dobbiamo lavorare molto, ma stiamo costruendo un bel gruppo. Questa è stata la prova. E' una bella iniezione di fiducia, ne avevamo tanto bisogno”, chiosa il tecnico.

