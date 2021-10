Dopo il lungo stop per la pandemia e i due turni di campionato frenati da problemi relativi al traffico aereo, l'Amatori Rugby Alghero torna in campo.

L’esordio. E domenica 31 ottobre sarà lunch match per la compagine allenata dal binomio tecnico composto da Giovanni Marchetto e Giovanni Cipriani. Infatti, l'appuntamento è per le 12.30 (arbitra Francesco Crepaldi di Milano), allo Stadio “Carlini-Bollesan”, tana del Cus Genova. Gli universitari sono reduci da due trasferte finite curiosamente nello stesso modo: sconfitti all'esordio in casa del Promotica I Centurioni e domenica scorsa contro il Biella Rugby, sempre per 45-12.

Come ci arrivano. Gli algheresi, preparano l'esordio allenandosi sul campo di Maria Pia, saranno privi in seconda linea dell'argentino comunitario Juan Cruz Capozzucca (infortunio muscolare per lui), ma hanno rinforzato la loro rosa inserendo due giocatori di passaporto italiano: il flanker australiano Andre Francis Lo Pilato e l'utility back argentino Ciro Alvarado.

