Il basket come una vera e propria “filosofia di vita” e la figura dell’allenatore come professione a tempo pieno. È la storia di Luca Ruiu, 26 anni, approdato precocemente alla panchina e reduce, nella scorsa stagione, da diverse soddisfazioni in campo senior e giovanile.

Gli inizi. A 18 anni la prima chiamata. “La prima chiamata – esordisce Ruiu – è stata quella di Pierpaolo Cesaraccio, che mi ha proposto di fargli da vice della prima squadra alla Terzo Tempo Sassari. Ero all’ultimo anno delle giovanili. L’anno dopo l’esperienza alla Demones, poi Basket 90 Sassari a livello giovanile e Masters tra Uisp e Promozione”.

La folgorazione. Tra il ruolo di assistente allenatore e quella di istruttore minibasket è arrivato il classico “colpo di fulmine”. A soli 20 anni è difficile avere le idee chiare, non per Ruiu. “Quando ho iniziato ad allenare – prosegue – avevo un lavoro a tempo determinato. Lavoravo e nei momenti liberi ero in palestra. Sul punto di dover rinnovare il contratto di lavoro ho deciso di non farlo e dedicarmi al 100% al ruolo di allenatore. Non è un hobby, tutt’altro, e ringrazio Basket 90 e Masters che mi consentono di farlo”.

La formazione. Presa la decisione, per il coach sassarese è partita la fase di acquisizione delle competenze. “Nel corso degli anni – commenta Ruiu – ha preso la tessera di allenatore di base, poi quella di allenatore giovanile che mi permette di allenare nei tornei di Eccellenza. Inoltre sono iscritto al corso in Scienze Motorie per formarmi il più possibile. Mi piace approfondire e in futuro vorrei fare anche il corso da allenatore nazionale”.

L’obiettivo. Ora Ruiu è parte integrante del corpo allenatori del Basket 90 a livello giovanile (tra le più titolate in Sardegna), e Masters, nella categoria Senior. Allenatore a tempo pieno con valori che vanno al di là del risultato. “Ai ragazzi – commenta – cerco di farli divertire rispettando le regole: puntualità, sacrificio, trasparenza, fiducia. Un giocatore non può tradire la fiducia di allenatore e compagni e viceversa; così come gli allenamenti sono fondamentali. Quest’anno abbiamo vinto perché abbiamo dato il massimo e ottenuto il massimo”. Risultati che hanno portato una promozione in serie D con la Masters Sassari e un titolo regionale Under 15 d’Eccellenza con il Basket 90. “In entrambi i casi – afferma Ruiu – sono state emozioni clamorose. Dopo la vittoria con la Masters sono scoppiato in lacrime”.

Il futuro. Con la nuova stagione nuove sfide sono alle porte. “Avrò gruppi nuovi – conferma Ruiu – e il mio obiettivo è cercare di trasmettere ai ragazzi i valori di sempre, ancora prima dei risultati”. E a lungo termine? “Tra 40 anni – conclude con un sorriso Ruiu – spero di vedermi in un campo di pallacanestro. Quella passa mi dà troppe emozioni per poterla tradire così presto”.

