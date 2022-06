La vittoria di misura, 63-62, sulla Futurosa Trieste nella gara di ritorno della semifinale promozione per l’A2 femminile di basket, non è bastata alla Iannas Virtus. Le cagliaritane all’andata avevano incassato un pesante -38 che ieri non sono riuscite a ribaltare. Così saranno le triestine ad approdare in finale contro l’Albino, che nell’altra semifinale ha sconfitto il Puianello.

Stavolta le virtussine hanno provato a contrastare il gioco delle friulane, ma hanno sofferto la loro difesa aggressiva e colmare quel gap di 38 punti è stato impossibile anche a causa dei falli che hanno condizionato Lussu e Lucchini. In doppia cifra Scibelli (28), Brunetti (12) e Niedzwiedzka (10).

