Sull'onda dell'entusiasmo per le ultime tre vittorie consecutive, la Sardegna Marmi Cagliari prepara le valigie e vola a Milano, dove domani (ore 16) sarà ospite del Sanga nel 7° turno dell'A2 Femminile.

Sfida durissima per il quintetto biancoblù, alle prese con la co-capolista del Girone A assieme a San Giovanni Valdarno ed Empoli, e reduce dal successo di mercoledì nel recupero contro la Cestistica Spezzina (60-40). Tuttavia l'autostima offerta dalla recente serie positiva, che ha permesso di guadagnare addirittura la quinta piazza in classifica, potrebbe permettere alle cagliaritane di accorciare il gap tecnico con la formazione di Franz Pinotti, retrocessa pochi mesi fa dalla Serie A1.

«Affroniamo una squadra di livello», dice il tecnico Fabrizio Staico, «sarà l’occasione per capire quanto è migliorata la Virtus rispetto magari alla gara d’esordio in campionato contro il Costa Masnaga. Mi aspetto dal gruppo un approccio diverso, un agonismo diverso e una mentalità più concreta per provare a vedere se, grazie anche alla nostra ambizione, possiamo competere con queste squadre. Milano ha i numeri e i centimetri per poterci mettere in difficoltà», conclude, «sta a noi impedirlo, grazie alla nostra forza di gruppo, la nostra umiltà e la voglia di voler crescere di giornata in giornata».

© Riproduzione riservata