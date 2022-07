Continuano a prendere forma i roster in vista della prossima stagione cestistica. Non manca all’appello la B regionale femminile, con le novità in casa Virtus Cagliari e Mercede Alghero.

Virtus. Dopo l’arrivo della guardia croata Monika Bosilj, la Virtus Cagliari annuncia una conferma e un nuovo acquisto. La conferma è quella dell’ala brasiliana Carla Lucchini, classe 1995. Lo scorso anno ha contribuito alla conquista del campionato di Serie B femminile e quest’anno proseguirà la sua avventura a disposizione di coach Fabrizio Staico per tentare la scalata alla serie A2. L’acquisto, invece, è Mara Bianconi, la nuova ala forte a disposizione di Staico. Bianconi, classe 1999, ha esperienze nella Libertas Moncalieri e in A2 con Savona, Riva del Garda, Siena e infine Orvieto. “Sono davvero molto contenta di far parte del progetto Virtus – ammette la Bianconi -. Spero solo di dare un grande contributo alla squadra per il raggiungimento di un obiettivo davvero ambizioso. Una sfida difficile, ma sono una lottatrice e quando c’è da lottare non mi tiro mai indietro. Non vedo l’ora di cominciare”.

Mercede. Dopo Ivona Kozhobashiovska, classe 2001, che dopo un percorso di crescita lungo 6 stagioni sportive, lascia Alghero in direzione Carugate, anche l’altra macedone, Tijana Mitreva, saluta la Mercede dopo 6 stagioni sportive. La Mitreva indosserà nella prossima stagione la maglia delle Panthers di Roseto, serie A/2, dopo aver completato in terra catalana settore giovanile e studi, dando sempre prova di attaccamento ai colori bianco azzurri.

