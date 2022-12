Sulla carta un impegno non complicato, ma la squadra sassarese deve ammortizzare la trasferta francese di Villeneuve d'Ascq. Domani alle 15 la Dinamo ospita al PalaSerradimigni la neopromossa Crema.

La formazione lombarda era partita con un terrificante 0/7 ma si è rimessa in carreggiata con due vittorie nelle ultime tre partite: 86-42 in casa del San Martino di Lupari (dove la formazione biancoblù ha faticato nel turno scorso) e 72-65 su Brescia.

Il coach Antonello Restivo invita a tenere in considerazione le avversarie: «Crema è una squadra di totale energia: sono primi in classifica per possessi e numero di transizioni, terzi per rimbalzi offensivi. È una squadra che mette tanta pressione difensiva, esaspera la ricerca di rubare palloni e il contropiede da rimbalzo offensivo o canestro subito, attaccano subito il ferro aprendo il campo. In questo la play Rae D’Allie ha un ruolo fondamentale e alza i ritmi della partita; noi dovremo fare partita di grande attenzione per 40 minuti».

