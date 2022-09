Non sarà la miglior Torres, almeno in attacco, quella che esordirà al “Vanni Sanna” in Serie C dopo otto anni, domenica contro il San Donato Tavarnelle. La squadra sassarese ha diverse assenze nel reparto offensivo. Oltre al bomber Scotto (rientro a novembre) e al veterano Luppi (sembra ci vorranno altre due settimane per rimettersi in condizione), il tecnico Greco deve anche rinunciare a Sorgente, uno dei nuovi acquisti, che starà fermo per problemi fisici un mese.

Nel corso della settimana acciacchi anche per Ruocco e Lisai, le due ali che hanno affiancato Diakitè domenica a Chiavari. Si spera possano recuperare, ma solo sabato mattina si avrà il quadro esatto. Certo è che anche l'assenza di uno solo dei due rossoblù crea problemi di formazione.

E' probabile il rientro di Sanat, c'è anche Campagna, utilizzato nella ripresa contro l'Entella, ma schierare subito tutti e due potrebbe voler dire non avere cambi in attacco. A meno che il tecnico Greco non utilizzi qualche esterno di difesa o centrocampo come ala per il tridente, tenendosi una punta vera in panchina qualora occorra variare per esigenze tattiche o di altro genere.

Un ulteriore motivo per chiedere sostegno ai tifosi in una partita alla quale la Torres chiede i primi punti del campionato.

© Riproduzione riservata