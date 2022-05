Terza in campionato, playoff col fattore campo nel primo turno, finalista di Coppa Italia. La stagione della Torres è tutto sommato soddisfacente tenuto conto che è stata la prima del nuovo corso targato Abinsula. Può ancora migliorare. A partire dalla conquista di un trofeo che la squadra rossoblù non vince da 30 anni. Mercoledì prossimo alle 17.30 sul campo neutro di Genzano, sfida al Follonica Gavorrano che ha chiuso al quarto posto nel girone E quindi disputerà i playoff come la Torres.

Forze praticamente alla pari, anche se i rossoblù di Greco hanno un piccolissimo vantaggio: sul campo di Genzano hanno già giocato in campionato e hanno pure vinto: 2-1 sul Cynthialbalonga.

Dopo di che saranno playoff contro l'Arzachena, col derby che si disputerà al “Vanni Sanna”.

La Torres arriva al finale di stagione senza il suo bomber Scotto, ma con alcuni giovani in crescita, come Samuele Pinna, che contro l'Atletico Uri ha segnato e quasi raddoppiato (palla respinta dalla traversa), e il ritrovato Turchet.

