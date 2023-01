La squadra sassarese non riesce più a vincere al “Vanni Sanna”. Il match contro la Recanatese finisce 1-1 perché la rete di Diakite nel primo tempo, viene bilanciata dall'autorete di Liviero al 88'. Un pasticcio difensivo figlio di una ripresa dove la Torres ha concesso troppo all'avversaria.

Nel primo tempo parte forte la squadra rossoblù che al 4' sfiora la rete con la girata ravvicinata di Masala mandata sul palo destro dal portiere. Segna la Recanatese al 25' con Sbaffo che scatta e lascia dietro Dametto ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Si sblocca finalmente la Torres al 38' su rilancio di Salvato, spizzata di testa di Scappini e scatto di Diakite che poi sull'uscita di Fallani insacca.

La squadra sassarese realizza altre due volte nel finale ma le reti vengono annullate: chiaro il fuorigioco di Diakite, molto dubbio il fallo fischiato a Scappini prima dell'incornata.

Nella ripresa la Recanatese spinge, la Torres entra in confusione soprattutto dopo l'uscita per infortunio di Lisai col neo entrato Saporiti che sulla trequarti è evanescente. Il tecnico Sottoli cambia uomini e modulo passando al 5-3-1-1, ma la squadra di casa non riprende l'inerzia. La Recanatese costruisce pericoli ma nessun vero tiro in porta, però nel finale Riccardo Pinna si fa spingere da Marilungo e Liviero per sbrigliare serve dietro il portiere cogliendolo fuori posizione: autogol. Svaniscono i tre punti, la gioia per il rientro al “Vanni Sanna” di Scotto.

E intanto la società sassarese annuncia l'ingaggio del centrocampista Francesco Urso, classe 1994, tre stagioni in B col Vicenza e tanta serie C con le maglie di Fidelis Andria, Fano, Santarcangelo e Prato.

