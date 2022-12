La vittoria mancava dalla prima giornata, da quasi tre mesi. Non è certo arrivata troppo presto per la Torres che a Sennori ha superato il Ravenna per 2-0. Successo pesantissimo che si spera apra una serie di risultati positivi utili ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

Nella vittoria casalinga da segnalare il debutto positivo del nuovo acquisto Samia Adam, attaccante-trequartista americana-egiziana arrivata dalle turche del Galatasaray, mentre è stata girata al Napoli Federica Veritti.

La nuova straniera si è messa subito in luce andando vicina al gol in ameno tre occasioni e creando sempre apprensione alla difesa ospite.

La squadra sassarese ha sbloccato il risultato al 23': cross di Poli e Iannazzo si è avventata sulla sfera mettendola in rete. Il raddoppio nella ripresa, al 75' su angolo di Peddio la capitana rossoblù Congia ha anticipato tutte di testa battendo Vicenti a fil di palo.

Le rossoblù di mister Ardizzone non hanno mollato di un centimetro e all’85’ sono andate vicinissime al 3-0 con Fadini, ma la sua conclusione è stata respinta dal palo.

