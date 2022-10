Alla ricerca della terza vittoria in campionato, la squadra sassarese si allena per l'anticipo di sabato a Pontedera. La formazione toscana è allenata da Massimiliano Canzi, ex vice di Walter Zenga nel Cagliari durante la stagione 2019/20 e nei due campionati precedenti a Olbia.

È quasi uno spareggio tra formazioni che vogliono qualcosa in più del centro classifica. La Torres ha infatti 12 punti, uno solo in più del Pontedera.

La formazione toscana si è dimostrata finora più pericolosa in trasferta che tra le mura amiche dove ha raccolto solo tre pareggio: 2-2 con l'Ancona, 1-1 con la Vis Pesaro e 0-0 con la Recanatese. In compenso ha il morale alto per il colpaccio fatto sul campo del San Donato Tavarnelle grazie alla doppietta di Nicastro.

Nella Torres amarezza e rabbia per la vittoria gettata al vento nel derby convivono con la consapevolezza di dover conquistare più successi, perché solo i pareggi non bastano per mettere al sicuro la classifica e guardare in alto. Da capire se possono essere recuperati i difensori Dametto e Lombardo e l'attaccante Diakite.

