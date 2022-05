Arrivo ad Ardea in tarda mattinata e allenamento di pomeriggio. Martedì rifinitura e quindi mercoledì alle 17 in campo a Genzano per affrontare il Follonica Gavorrano nella finale di Coppa Italia. La road map della Torres è tracciata. Si tratta ora di dare tutto per inserire nella bacheca rossoblù un trofeo che manca da 30 anni esatti, quando però l'Interregionale era la quinta serie e non la quarta come oggi.

Una vittoria che oltre al prestigio caricherebbe la squadra sassarese in vista dei playoff promozione che la vedranno affrontare l'Arzachena in semifinale. Un successo che farebbe acquisire ulteriori punti a una società che per organizzazione, solidità e pubblico chiederà il legittimo ripescaggio tra i professionisti.

Il tecnico Greco dovrà fare a meno dell'infortunato bomber Scotto e degli squalificati Lisai e Kujabi. Probabile ancora l'utilizzo del tridente con Ruocco, Diakite e Sabatini. Il portiere della Coppa Italia è naturalmente Garau, para rigori ma anche segna rigori visto che è stato decisivo sia nei quarti contro Scandicci sia in semifinale contro Cerignola.

