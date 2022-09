Al di là della forza della Virtus Entella che punta alla Serie B e con la parziale scusante delle sei assenze (solo in attacco mancavano Scotto, Luppi e Sanat) nel ritorno in Serie C dopo otto anni la squadra sassarese ha pagato anche un pre-campionato che nelle ultime settimane non ha proposto amichevoli d'alto livello. La Torres ne ha disputate due interessanti quando era nel ritiro piemontese di Arona contro Novara e Asti, poi rientrata nell'isola a parte l'Arzachena non ha affrontato avversarie di buon valore. E' mancato pure il match della Coppa Italia, originariamente previsto il 21 agosto e poi slittato a ottobre a causa del rinvio di calendario e campionato per attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato sui ricorsi di Campobasso e Teramo, poi rigettati.

La squadra di Greco deve ambientarsi in fretta al livello della Terza Serie, che rispetto alla Serie D ha maggiore rapidità di esecuzione e più qualità nei giocatori, capaci di far pagare care quelle leggerezze che magari l'anno scorso restavano solo dei brividi per il pericolo corso.

I rossoblù si preparano da oggi al “Vanni Sanna” che domenica ospiterà il San Donato Tavernelle, società giovanissima che ha ottenuto la promozione vincendo il proprio girone di serie D. Un'avversaria più alla portata dell'Entella, ma non sarebbe male riuscire a recuperare qualcuno degli assenti, come Liviero e Sanat.

