Un altro appuntamento casalingo di sabato, un'altra occasione per interrompere il digiuno di vittorie che dura da tre mesi.

Al “Vanni Sanna” arriva la Lucchese (ore 14.30). Il tecnico Stefano Sottili presenta la partita: «La Lucchese ha valori tecnici importanti, è sempre stata nei playoff, ha una rosa ampia che può sopperire alle assenze per squalifica. Noi siamo in crescita ma gli episodi che finora ci hanno girato male dobbiamo portarli a favore nostro».

L'allenatore rossoblù non avrà a disposizione lo squalificato Urso e neppure il bomber Scotto, nuovamente fermo per un'infiammazione. «Devo anche vedere se Lisai e Liviero sono recuperabili dagli acciacchi, a Pesaro erano in panchina ma di fatto non potevo utilizzarli».

Rientra invece Lora dalla squalifica ed è una buona notizia per il centrocampo, mentre in attacco tra i convocati ci sarà anche Omoregbe, punta prelevata dal Milan ma ha solo un allenamento coi compagni.

