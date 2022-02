Il flop della Torres costa probabilmente le residue speranze di primato. Al “Vanni Sanna” la squadra sassarese si fa superare in casa dal Cynthialbalonga per 2-1 in una partita che finisce con un clima burrascoso, con l'arbitro che finisce per espellere ben tre giocatori rossoblù: Dametto e Ferrante e persino Antonelli che era in panchina.

Tutto questo proprio nella giornata che vede l'ottimo Arzachena fermare la capolista Giugliano sull'1-1, perché al rigore ospite realizzato da Cerone al 53' risponde Bellotti nove minuti più tardi. E così gli smeraldini consolidano il posto nei playoff, mentre i sassaresi finiscono a -8 dal Giugliano e possono venire sorpassati dal Nuova Florida che è dietro a una lunghezza di ritardo ma con due gare da recuperare.

Partita iniziata proprio nel segno di un pomeriggio storto: al 5' clamoroso errore in retropassaggio di Piredda che lancia Alessandro, l'attaccante scatta e sull'uscita di Salvato prova il dribbling e cade: l'arbitro non fischia perché vede un tocco di piede del portiere di casa. Proteste ospiti.

Due minuti dopo angolo destro di Lisai e incornata di Scotto angolatissima ma Tocci vola sulla sua destra e respinge. Al 12' traversone da sinistra di Mukay che rimbalza per terra e quasi inganna il portiere costretto a deviare. Il rigore lo chiama anche la Torres al 14' perché Diakite in area stoppa e tira ma c'è un tocco di braccio di un difensore. Al 16' il terzino destro Mignogna trova un varco e converge e tira ma allarga il diagonale. Al 19' Piredda a sinistra controlla bene e prova il fendente. Alto di pochissimo.

Azione insistita della Torres al 37' con tiro di Piredda sotto la traversa ma il portiere devia.

Il Cynthialbalonga passa alla fine del primo tempo con un classico contropiede che trova la difesa fuori posizione: scatta a destra Alessandro che serve Roberti centrale per il tocco decisivo.

Nella ripresa un rasoterra non forte ma angolato di Kujabi mette in difficoltà il portiere. Al 56' il terzino sinistro Mukaj va via in velocità, si accentra e tira ma il portiere è attento.

Al 70' rischio patatrac su un'azione offensiva gestita male che permette al Cynthialbalonga di partire in contropiede con Alessandro che supera in velocità Mignogna, ma Salvato è perfetto nell'uscita col piede in area e gli toglie la palla. L'attaccante ospite ci riprova due minuti dopo con tiro da fuori angolatissimo: para in due tempi Salvato.

All'80' Scotto tenta un tiro senza pretese da sinistra con palla che rimbalza e inganna il portiere che respinge male: Ferrante è a un metro e riesce incredibilmente a mandare la palla fuori. Il finale è rovente: l'arbitro espelle Dametto per fallo lontano dalla palla e Ferrante per un contrasto che non sembra falloso.

E nel recupero un contropiede ospite consente a Roberti di segnare un comodissimo 2-0. Quindi l'arbitro, in evidente confusione, espelle Antonelli che stava passando dopo il battibecco.

Masala accorcia sotto porta al 96'. Non c'è più tempo. Si finisce tra i fischi dei tifosi rivolti al direttore di gara e a qualche avversario che provoca stupidamente la tribuna.

