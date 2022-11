Un pareggio con rammarico vista la superiorità numerica per un'ora, ma anche la consapevolezza di potersela giocare anche contro le formazioni più quotate. “Già quando eravamo undici contro undici stavamo giocando bene e creando occasioni” ha detto il tecnico Alfonso Greco.

Da Rimini la Torres è rientrata con un punto che la tiene più vicina ai playoff che ai playout. E con un Ruocco in meno. La punta si è procurata un infortunio muscolare scattando per inseguire una palla sulla trequarti. Gli esami diranno se è infortunio recuperabile nel giro di una decina di giorni o se l'attaccante più prolifico dei rossoblù (4 gol) dovrà stare fermo qualche settimana.

La gara di Rimini è stata la prima del ciclo di fuoco che metterà di fronte alla squadra sassarese le migliori del girone B. Domenica arriva al “Vanni Sanna” la Reggiana, vice capolista che si è fatta imporre il pareggio dal Pontedera e ha fretta di recuperare punti perché vuol dire la sua per la promozione diretta in serie B.

Un altro esame di maturità per una Torres solida alla quale mancano soltanto due vittorie di fila per far decollare la stagione verso traguardi più ambiziosi della salvezza tranquilla.

© Riproduzione riservata